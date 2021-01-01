الخميس ومارس ونصف العام .. التاريخ يرسم طريق الأهلي أمام النصر

لقاء السحاب، قد يطلق هذا على مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، والتي ستقام ضمن منافسات 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، وسط رغبة الفوز بين الطرفين.

مباراة تشهد دائمًا الكثير من الإثارة والمتعة، اللاعبين يقدمون الكثير خلال المواجهة تجعلها تستحق أن تكون من كلاسيكيات الكرة السعودية، لما تحمله من نجوم في صفوف الفريقين، وأهمية خاصة بين المشجعين السعوديين.

مباراة الأهلي والنصر ستشهد الكثير من الندية غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخلال التقرير التالي، نرصد ماذا يفعل الفريقين خلال تاريخ مواجهتهما أثناء نفس ظروف التوقيت من الموسم ..

بشكل عام واجه الأهلي نظيره النصر في 25 لقاء حقق الراقي الفوز في 8، مقابل 8 للنصر، وتعادل الفريقين في 9 مباريات، ليكون التعادل هو له النصيب الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

المباراة ستقام يوم الخميس، فماذا عن مواجهتهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين في نفس اليوم، فيبتسم يوم الخميس لصالح الراقي حيث تواجه الثنائي في 3 مباريات تعادلا في 2 وحقق الراقي في مباراة واحدة ولم يخسر أمام النصر.

أما عن المواجهة عندما تكون في شهر مارس، فحدثت مرة واحدة فقط، وهي كانت عام 2015، وحقق الأهلي وقتها فوزًا عريضًا على النصر بأربعة أهداف مقابل ، حيث أحرز السهلاوي أهداف العالمي وفي المقابل هاتريك للسومة بالإضافة لهدف أسامة هوساوي.

وعندما تأتي المباراة بين النصر والأهلي في النصف الأول من العام بداية من شهر يناير حتى شهر يونيو، نجد الفريقين تقابلا في 10 مباريات حقق الأهلي الفوز في 3 مقابل فوزين للنصر، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، ليكون التفوق للراقي أيضًا.