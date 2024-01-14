الخليفي يستدعي مبابي .. الانتقال إلى ريال مدريد في خطر!

ريال مدريد يتابع وضع مبابي مع باريس...

لايزال مستقبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من الاستمرار مع فريقه أو الرحيل غامضًا، مع اقترابنا من نهاية الموسم الحالي، والذي ينتهي معه عقد مبابي مع باريس.

ولم يتوصل مبابي إلى صيغة لتجديد العقد مع الفريق الباريسي حتى الآن، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد، للتعاقد مع مبابي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تايم"، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، اجتمع مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، للنقاش حول مستقبل اللاعب مع باريس.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع بين الخليفي ومبابي، استمر لمدة ساعة كاملة في مركز تدريب الفريق الباريسي، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى أي صيغة لتجديد العقد، ولازال يفكر اللاعب في الرحيل بنهاية العقد.

جدير بالذكر أن مبابي خاض مع باريس سان جيرمان هذا الموسم 25 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 26 هدفًا وصنع أربعة آخرين.