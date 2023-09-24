الخليفي يرد على انتقادات ميسي: يجب أن نحترم جماهيرنا .. ومبابي يستحق الكرة الذهبية

ناصر الخليفي يتحدث عن فريقه!

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن لاعبه كيليان مبابي يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية على مجمل ما قدمه من مستويات في الفترة الماضية.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها "ليكيب": "المشاكل التي حدثت مع مبابي ستظل بيننا، نحن عائلة، لدينا أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، وهو يستحق الكرة الذهبية".

وأضاف عن ميسي: "لقد تحدثنا كثيرًا، ولا أعرف ما الذي قاله عن كأس العالم، لكننا احتفلنا به في التدريبات عندما عاد من قطر، كما احتفلنا به بشكل خاص، ولم يكن من الممكن الاحتفال به في الملعب، يجب أن نحترم البلد الذي خسر، وزملائه في المنتخب الفرنسي وجماهيرنا".

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وأردف عن دوري أبطال أوروبا: "لا البطولة لا تعد هوسًا بالنسبة لنا، نريد من فريقنا أن يستمتع باللعب ومن جماهيرنا أن تكون سعيدة وفخورة بنا".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد أعرب عن أسفه كونه اللاعب الوحيد من منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم الذي لم يتلق تكريمًا من قبل ناديه.