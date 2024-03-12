"الخليفي يدعمني بشكل كامل" .. إنريكي يكشف سر استبعاده المتكرر لمبابي!

غياب متكرر من النجم الفرنسي عن التشكيل الأساسي

قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، شرح السبب الرئيسي الذي جعله يستبعد كيليان مبابي من بعض المباريات الفترة الأخيرة.

مبابي تصدر عناوين الصحف الفترة الأخيرة بعد إبلاغه ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بقرار رحيله وعدم التوقيع على عقد جديد، ليصبح ريال مدريد هو الوجهة الأقرب له.

وفي الوقت ذاته قام إنريكي باستبعاد اللاعب من التشكيل الأساسي للفريق للمرة الثالثة في شهر واحد، وكان آخرها في التعادل مع ريمس 2/2 هذا الأسبوع.

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ومن جانبه شرح إنريكي الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة نيس في ربع نهائي كأس فرنسا قائلًا:"نحن ندرس التفاصيل الصغيرة لكل لاعب بشكل فردي، جميع المباريات الهامة مثل مباراة الغد أو دوري أبطال أوروبا، علينا التحكم في دقائق اللعب للنجوم المتألقين مثل مبابي أو عثمان ديمبيلي".

وأضاف:"منذ وصولي ولقائي الأول مع لويس كامبوس والرئيس ناصر الخليفي، شعرت دائمًا بالثقة الكاملة والدعم من إدارة النادي وإيمانهم بالطرق التي أستخدمها، المشروع جديد بعض الشيء ومختلف عن السابق، هدفي هو إرضاء جماهير الفريق بأسلوبنا وطريقة لعبنا".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود خلافات بين إنريكي ومبابي بسبب اقتراب الأخير من التوقيع لريال مدريد، وهو الأمر الذي خرج الثنائي لنفيه أكثر من مرة.

وتأتي تصريحات المدرب الإسباني قبل مواجهة نيس في دور الثمانية لكأس فرنسا، غدًا، الأربعاء، قبل أن يلعب الفريق ضد مونبيلييه يوم الأحد القادم ببطولة الدوري.