الخليفي مهدد بفقدان صلاحياته في باريس سان جيرمان

هل يتسبب خسارة الكأس ودوري أبطال أوروبا في تقليل صلاحيات الخليفي في سان جيرمان؟

يواجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أزمة كبيرة بعد خسارة فريقه كأس فرنسا أمام رين بضربات الجزاء.

باريس سان جيرمان لم يحقق سوى بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي بعد الخروج من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا كما ودّع كأس الرابطة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ الشركة القطرية المالكة للنادي الباريسي تفكر في تقليل صلاحيات ناصر الخليفي بعد فشل الفريق في حصد بطولة دوري أبطال أوروبا خلال 8 سنوات.

وكان أفضل إنجاز وصل له باريس سان جيرمان هو خوض ربع النهائي والتي كانت في موسم 2015-2016 وخرج أمام مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة باريس سان جيرمان غاضبة من الخليفي الذي حصل على أفضل اللاعبين في السنوات الأخيرة أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش ونيمار وكيليان مبابي ومع ذلك لم يحقق أي بطولة.

⭕️ قبل فترة ليست بالبعيدة حاتم بن عرفة لم يجد لنفسه مكانًا في تشكيل باريس الأساسي أو حتى الاحتياطي واضطر للرحيل

↩️ اليوم هو بطلًا لـ كأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان



كرة القدم ستنصفك في نهاية الأمر ⚽️❤️

ثق في ذلك🙌 pic.twitter.com/iyKVfT47YF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وقد يرحل توماس توخيل أيضًا عن تدريب الفريق الباريسي كما أنّ هناك اتجاه لإقالة المدير الرياضي أنتيرو هنريكي.

وأكدت الصحيفة رغبة الشركة المالكة في تحقيق إنجاز قاري خلال الموسم المقبل وتصحيح الأوضاع داخل باريس سان جيرمان حتى لا تتكرر مثل هذه النتائج.