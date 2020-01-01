الخليفي: من حق جماهير باريس أن تحلم برونالدو

بعد مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.. هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان؟

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بما يقوم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عالم كرة القدم منذ بدأ ممارستها وحتى الآن.

وكانت الشائعات قد دارت حول إمكانية انتقال رونالدو إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد خلافات الدون مع إدارة ريال مدريد في 2016 في فترة تولي رافا بينيتيز تدريب النادي الملكي.

وخلال هذه الفترة تلاقى ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وأثارت الطريقة التي صافح بها رونالدو الخليفي الكثير من الجدل والتنبؤات حول انتقال منتظر إلى حديقة الأمراء.

المزيد من الفرق

ولكن الأمور سارت في اتجاه يوفنتوس بعدها بعامين، ورغم وصول رونالدو إلى عامه الخامس والثلاثين في فبراير الماضي، إلا أن الخليفي يرى أن جماهير باريس سان جيرمان عليها أن تواصل الحلم بصاروخ ماديرا.

وأضاف: "إنه يمتلك شغفًا لا يصدق وهو نقطة قوته في كرة القدم، يومًا بعد يوم يواصل العمل، وعامًا بعد عام يظهر تصميمًا فريدًا وقوة استثنائية لشخصيته"

وتابع: "لا يزال متحمسًا رغم وصوله إلى عامه الخامس والثلاثين ويريد تجاوز حدود قدراته الحالية، أن معجب بهذه الرغبة التي لا تقل ولا تنتهي"

وأردف: "هو مثال لجميع الرياضيين حول العالم وكل ممارسي كرة القدم، الأمور أصبحت صعبة بخصوص التعاقد معه، ولكن جماهير باريس لها الحق في مواصلة الحلم"

وأكمل: "بالعودة إلى جميع اللاعبين الذين انضموا إلينا منذ بداية مشروعنا مع باريس سان جيرمان، لا يزال بإمكاني تسليط الضوء على مرور زلاتان إبراهيموفيتش من هنا، نظرًا لشخصيته وقيادته وجاذبيته وقدرته على إنجاز الأمور بطريقة غير عادية"

عائلة رونالدو وحفلات جنسية وتهمة اغتصاب.. جرائم اللاعبين في زمن كورونا

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد قضى 9 سنوات مع ريال مدريد حقق خلالها جميع البطولات التي يمكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية.