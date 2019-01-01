الخليفي مرحباً بعودة ليوناردو: نسعى لتوحيد الأجيال

هنريكي يغادر وليوناردو يعود قادماً من ميلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رحب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بعودة ليوناردو إلى منصبه كمدير رياضي، عقب رحيل أنتيرو هنريكي.

وقال الخليفي:"هذه اللحظة نشاهد بها ليوناردو يعود إلى باريس سان جيرمان. ليو صنع التاريخ في نادينا، ونحن نعلم الدور الذي قام به كمدير رياضي في بداية مشروعنا".

وأضاف:"باريس سان جيرمان دائماً ما سيبقى عائلته، عودته تمنحنا الحركية التي يتميز بها والموهبة التي عرفناها، وسيساهم في خلق بيئة طموحة داخل النادي".

وأوضح:"أنا واثق أن تلا لعودة ستمنح السعادة لحديقة الأمراء، التي دائماً ما أبقت ليوناردو داخل قلبها. معه نسعى للتوحيد بين الأجيال في باريس سان جيرمان، الأمر الذي يمثل إشارة جيدة لـ50 عاماً هم عمر النادي بحلول العام القادم".

يذكر أن باريس سان جيرمان تم تأسيسه عام 1970، فيما ازدهر عقب وصول الإدارة القطرية في 2011.