الخليفي: مبابي إلى مدريد؟ من يمكنه منافسة باريس اليوم؟ وهذا موقفنا من ميسي

إجابات حاسمة..

أبدى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ثقته المطلقة في استمرار كيليان مبابي داخل ناديه، كما رفض الحديث عن ليونيل ميسي وإمكانية وصوله إلى العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق حول التجديد وسط اهتمام استثنائي من ريال مدريد تحديدًا بالتوقيع معه.

ورغم التأخر في تجديد العقد ووجود بعض التقارير عن أن مبابي يفكر في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، لكن الخليفي خرج مجددًا للإعلام رافضَا الفكرة ومؤكدًا على استمرار اللاعب.

الخليفي في حديث لصحيفة ليكيب الفرنسية قال "سيبقى كيليان في باريس ولن نبيعه أبدًا، ولن نتركه يرحل حرًا".

كما أضاف "تقدم المفاوضات؟ لا أعطي أي تفاصيل لوسائل الإعلام عن هذه الأمور، كل ما يمكنني قوله أن الأمور تتقدم بشكل جيد وآمل أن نجد أرضية مشتركة قريبًا".

وواصل "باريس هي وطن مبابي ولديه مهمة بجانب أن يكون لاعبًا لكرة القدم وهي أن يروج للدوري الفرنسي ولعاصمته".

"أنا متأكد بنسبة 100% أن لديه كل ما يحتاج ليجدد معنا هنا، أين يذهب؟ ما هي الأندية من حيث الطموح والمشروع التي يمكنها منافسة باريس سان جيرمان اليوم؟"

أما عن ليونيل ميسي وإمكانية وصوله لبرشلونة، فقال "قلت لك، لا أتحدث عن الملفات الحالية. قلت لرئيس برشلونة أن ميسي في نهاية عقده والجميع له حق مفاوضاته".

وتابع "ما يمكنني أن أخبرك به، ويمكنك أن تصدقني، هو أن جميع اللاعبين العظماء يريدون القدوم إلى باريس سان جيرمان".

"لا أقول ذلك للرد عليك بشأن ميسي، الحقيقة لا يمكننا جلب كل النجوم العظماء إلى هنا، خاصة وأن لدينا بالفعل لاعبين رائعين أيضًا، ميسي يظل ميسي وهو لاعب رائع."

إصابات واتهامات بالاضطهاد .. لماذا غاب نجوم ريال مدريد عن اليورو وكوبا أمريكا؟

وبخصوص المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ورغبته في الرحيل، رد الخليفي "قابلته مرتين بعد نهاية الموسم ولم يخبرني أبدًا أنه يريد المغادرة".

"لم يكن لديه موقف يوحي بأنه يريد المغادرة، بل العكس تمامًا، لقد كان منخرطًا في الموضوعات عن النادي والهيكل والمنظمة وما يحتاجه للموسم المقبل، كما أنه يتحدث كل يوم تقريبًا مع ليوناردو حول فترة الانتقالات."

وأتم متحدثًا عن نيمار "لطالما أراد برشلونة استعادة نيمار، هذا ليس سرًا، ولكن ما موقفه هو؟ لم يرد الرحيل أبدًا، لم يتكيف في فرنسا وقتها (2019) بصورة كاملة فقط، لكن اتصل به الآن وسيخبرك عن مدى رضاه".

الجدير بالذكر أن نيمار قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لينهي بذلك على كل الشائعات التي ترددت حول إمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى.