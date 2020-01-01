الخليفي: حققت حلم الطفولة وانتظرت هذه اللحظة منذ 2011

أخيراً باريس في نهائي دوري الأبطال

أعرب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج.

باريس سحق نظيره الألماني بثلاثية نظيفة، سجلها ماركينيوس وأنخيل دي ماريا وخوان بيرنات، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

الخليفي قال بعد المباراة:"لحظة تاريخية لنا بالوصول لنهائي دوري الأبطال، أريد تهنئة اللاعبين وكل من بالفريق، كانت مواجهة رائعة أمام أحد الفرق الصعبة".

المزيد من الفرق

وأضاف:"فخور باللاعبين والجهاز الفني وكل من ساهم في هذا الإنجاز، نجحنا في التأهل بعد العديد من اللحظات العصيبة".

وتابع:"الوصول لنهائي الأبطال كان حلمي منذ الصغر، وعندما قررت القدوم لهذا النادي في 2011، حيث وضعنا دوري الأبطال كأولوية واضحة لنا".

وأما عن النهائي:"سنواصل العطاء بكل تأكيد، لقد كافحنا من أجل الوصول لهذه المباراة، وبكل أمانة لا أجد الكلمات المناسبة لوصف سعادتي".

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يذكر أن باريس ينتظر الفائز من ليون وبايرن ميونخ، من أجل تحديد الطرف الآخر من نهائي دوري الأبطال يوم الأحد القادم في مدينة لشبونة البرتغالية.