الخليفي بعد ضربة مبابي: علاقتي ليست جيدة مع بيريز
كشف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن توتر العلاقة بينه وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.
ودخل باريس في صراع مع ريال على مدار الأشهر الماضية، من أجل الحفاظ على خدمات المهاجم الشاب كيليان مبابي.
ورغم اقتراب صاحب الـ23 سنة من الانضمام لريال بالمجان بنهاية عقده مع باريس، وانتشار الأنباء حول اتفاقه بالفعل على الانتقال لسانتياجو برنابيو حدثت المفاجأة.
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وجاء ذلك بصرف مبابي النظر عن الفكرة تمامًا، ليقرر البقاء في فرنسا والتوقيع على عقد جديد حتى 2025.
وتحدث الخليفي بعد هذه الخطوة قائلًا لشبكة "TNT Sports":"فلورنتينو بيريز؟ في الحقيقة أنا أحترم الجميع ولكن علاقتي معه ليست جيدة".
وأضاف:"بعد أزمة السوبرليج أنا أحترم ريال، نادٍ عظيم ونحترمهم كثيرًا، ومن المهم أن نحترم بعضنا البعض بشكل عام".
يذكر أن باريس كان من الأندية التي رفضت مقترح السوبرليج، بينما كان ريال من الأندية المؤسسة مع برشلونة ويوفنتوس وكبار الدوري الإنجليزي.
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