بعد موقفه أمام الخليج .. حملة تشكيك في نوايا الهلال وسالم الدوسري تجاه المنتخب السعودي

التورنيدو عاد رغم تصريحات طبيب الهلال عن مدة غيابه!

لم يفوت الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه ظهور سالم الدوسري؛ جناح الهلال، خلال مواجهة الخليج بالأمس، إلا وقرر التشكيك في نوايا اللاعب وناديه تجاه المنتخب السعودي بعد غيابه عن المعسكر الأخير.

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التورنيدو لم ينضم لمعسكر السعودية الأخير لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على إثر تعرضه لإصابة خلال مواجهة الاتفاق في الثامن من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.

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ورغم أن طبيب الهلال أكد حاجة الدوسري لفترة تأهيل ما بين أسبوعين لثلاثة كي يتمكن من العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية إلا أن اللاعب شارك أساسيًا أمس السبت، خلال مواجهة الخليج، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن.

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الدفع بسالم أساسيًا في أول مباراة بعد العودة من الإصابة، دفعت جستنيه للتشكيك في إصابته من الأساس، ملمحًا لاحتمالية أن يكون تضخيم حجم الإصابة من قبل الهلاليين ما هو إلا "تمثيل"، لمنحه بعض الراحة لصالح فريقه على حساب معسكر المنتخب الوطني.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اذكروا الله وصلوا على النبي، آخر مباراة للهلال بوجود الكابتن سالم الدوسري كانت أمام الاتفاق، وأول مباراة له بعد انتهاء مشاركة منتخبنا في التصفيات أمام أستراليا وإندونيسيا في الدوري أيضًا أمام الخليج .. الحمد لله على السلامة يا كابتن .. شفتم كيف إعلام الهلال كبروا السالفة .. الآن عرفت ليه كبروها وعملوا منا قصة وحكايات .. خليكم شاهدين".

يذكر أن غياب سالم عن المنتخب السعودي أثر على المستوى الفني، حتى تعادل أمام أستراليا (0-0)، وتلقى هزيمة تاريخية أمام إندونيسيا (2-0)، ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته متأخرًا عن اليابان؛ محتل الصدارة، بعشر نقاط.