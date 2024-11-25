"الخليج فاز بدون صلاحيات!" .. رد غير متوقع على سخرية البدر من الهلال وكشف معاناة النصر مع "تجاهل" جويدو

"الهلال خذلني بعد الخسارة أمام الخليج"

أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن فريق الهلال خذله بالخسارة أمام الخليج، مضيفًا أنه كان يتوقع خسارة الأزرق بعد أكثر من 100 مباراة، بعد الوصول إلى حالة التشبع.

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ونجح الخليج في كسر سلسلة اللا هزيمة للهلال، بعد 46 مباراة متتالية في دوري المحترفين السعودي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2)، على ملعب محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

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وقال البدر، عبر فضائية 24 الرياضية، إن الهلال كان يُفترض أن يتعرض للخسارة الأولى بعد أكثر من 100 مباراة، نظرًا لفارق الدعم الكبير بينه وبين الأندية الأخرى، وما يملكه من إمكانيات لا تقارن بنظيرتها في النصر والاتحاد والأهلي، مؤكدًا أن ما قيل بشأن دعم كافة الأندية بنفس المبلغ، غير صحيح، ناهيك عن الصلاحيات التي يتمتع بها الهلال، وغير موجودة بين أندية الصندوق.

وأضاف البدر أن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الخليج، كان له تصريح عقب رحيله عن الهلال، في 2016، قائلًا "ارتحت منهم ومن فريقهم"، وكان له مواقف مع الهلال، قبل أن ينجح في كسر سلسلته.

وتلقى البدر رسالة من الإعلامي محمد الجليحي، الذي سأله "هل فاز الخليج على الهلال بالصلاحيات؟"، ليرد قائلًا "مدرب الخليج هو من يختار اللاعبين الأجانب ويتفاوض، ومعه إداري يفهم كرة قدم، ولكن إذا نظرنا لأندية الصندوق، فإن الذين يعملون بأندية النصر والاتحاد والأهلي (موظفين شركات) لا علاقة لهم باللعبة".

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وكشف البدر عن معاناة النصر مع الرئيس التنفيذي للشركة، جويدو فينجا، قائلًا إن الإيطالي دائمًا ما يغيب عن الاجتماعات، و(يغلق هاتفه)، فضلًا عن رحلاته المستمرة في الخارج، كما أن النصر ظل بلا رئيس حتى الجولة العاشرة.