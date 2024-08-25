"لهذا السبب تعقدت مواجهة الخلود" .. كريم بنزيما يحاول تهدئة غضب الاتحاديين!

فوز في الدقيقة 4+90 لم يكن مرضيًا للكثيرين بخلاف الحالة الفنية للفريق بشكل عام طوال المباراة..

حالة قلق مبكرة انتابت جماهير نادي الاتحاد والمنتمين له على خلفية الفوز الصعب أمام الخلود، لكن مهاجم الفريق وقائده الفرنسي كريم بنزيما لديه مبرره.

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العميد خطف ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025 بهدف في الدقيقة 4+90 عن طريق وافده الجديد الجزائري حسام عوار.

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التأخر في التسجيل وحالة النمور الفنية بشكل عام خلال المباراة، دفعت الكثيرين لدق ناقوس خطر مبكر على وضع الاتحاد في الموسم.

لكن بنزيما يرى أن المواجهة تعقدت على فريقه في ظل ارتفاع الحرارة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مشيرًا إلى أن الهدف تحقق في النهاية رغم ذلك.

وقال الفرنسي خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "المباراة كانت جيدة، لكنها صعبة أمام فريق جيد ومنظم، درجة الحرارة كانت مرتفعة وهو ما عقد الأمور علينا نوعًا ما، لكن في الأخير انتصرنا وهذا هو المهم، سنرى المواجهة المقبلة بعد أن نرتاح ونسترجع قوانا، سنستعد للفوز وكأننا نخوض مباراة نهائي".

وواصل عبر برنامج "أكشن مع وليد": "بالنسبة لكونها أول مباراة في الموسم وعدنا منها بثلاث نقاط، نحن سعداء بذلك".

بسؤاله عن رأيه في زملائه بالفريق، علق: "جيدون، لدينا فريق جيد، نعمل سويًا بعقلية جيدة، وأكدنا اليوم أننا قادرون على الفوز، كل مباراة صعبة، لكن في النهاية علينا الانتصار".