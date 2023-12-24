الخطر كبير.. ريال مدريد يجازف بـ"لعنة" بيلينجهام

خطر الإصابة في المستقبل مرتفعا!

يعاني الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد من انزعاجات في الكتف، منذ الإصابة الشهر الماضي أمام رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

ويقدم بيلينجهام مستويات مبهرة هذا الموسم مع ريال مدريد، إذ سجل 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بمختلف المسابقات، كما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وتدرب جود مع زملائه بعد الإصابة بـ3 أيام، وتم ضمه إلى قائمة الفريق ضد براجا (لم يلعب)، وكان هذا القرار أحد نقاط الخلاف بين نيكو ميهيتش والنادي، وهو ما انتهى برحيل الطبيب الكرواتي.

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بعد ذلك، أعلن ريال مدريد أنه يجب أن يحصل على راحة (لم يكن ضمن قائمة مواجهة فالنسيا)، وأراحه المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وحسب صحفية ريليفو الإسبانية، فإنه "جرى الاستقرار على العلاج التحفظي دون النظر في خيار الخضوع للجراحة"، وسيحصل اللاعب على راحة أخرى هو في أمس الحاجة إليها، مع أسبوع الإجازة الذي منحه أنشيلوتي للفريق.

وختمت: "تم استبعاد غرفة العمليات في الوقت الحالي (سيخضع للجراحة في نهاية الموسم)، رغم أن خطر الإصابة بخلع جديد في المستقبل مرتفع، علمًا بأن (جود) عانى من الإصابة في الكتف مع بوروسيا دورتموند".