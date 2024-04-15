الخطة ب.. برشلونة يحدد بديل تشافي في الموسم المقبل

من هو الخليفة المرتقب؟

لا يثق مسؤولو برشلونة في بقاء تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج، إلا أن الفريق تحسن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة (بعد قراره)، ويقترب من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن جوان لابورتا رئيس البارسا طالب تشافي مرارا وتكرارا بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه حال أصر تشافي على الرحيل، فإن الخيار الأول أمام لابورتا سيكون رافا ماركيز، المدير الفني للفريق الرديف، لا سيما عقب استبعاد معظم المدربين الألمان من قائمة الخيارات المحتملة.

وأوضحت أن الإدارة اتخذت هذا القرار بسبب النتائج الإيجابية لفريق الرديف، بالإضافة إلى معرفة رافا بلاعبي الأكاديمية، وقدرته على التكيف مع الوضع الاقتصادي لبرشلونة، وانسجامه مع الرئيس لابورتا، وديكو المدير الرياضي.