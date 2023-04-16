الخطاب المزور و"الرباعي القذر" .. ماجد الشمراني يتحرك قضائيًا

أحمد رفعت
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Majed Al Shamrani - Hilal - Shabab - Qadsia - Kazma GOAL AR
دوري روشن السعوديالهلالالشبابكاظمةالقادسية

الحكم السعودي يتحرك قانونيًا

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بدأ الحكم السعودي ماجد الشمراني، في التحرك قضائيًا، بسبب التغريدات المسيئة في حقه، عقب مباراة في الدوري الكويتي، جمعت بين القادسية وكاظمة.

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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطابًا مزورًا منسوب لنادي القادسية، مشيرًا إلى أنه يشكو الشمراني لاتحاد الكرة الكويتي، بسبب الأخطاء التي وقع فيها في مباراته أمام كاظمة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الشمراني كلف أحد مكاتب المحاماة المتخصصة، بالتنسيق مع الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم، من أجر رصد التغريدات المسيئة بحقه، بعد مباراة القادسية وكاظمة.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم "الرباعي القذر"، يهاجمون فيه بعض الإعلاميين ويتهمونهم بأنهم قاموا بتزوير الخطاب المنسوب إلى القادسية الكويتي.

جاء ذلك بعد أخطاء الشمراني في مباراة ديربي الرياض، التي جمعت بين الشباب والهلال، في الجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والتي تلقى بعدها انتقادات واسعة.

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