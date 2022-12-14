الخسارة ليست أسوأ شيء للنصيري.. رقم سلبي تاريخي لمهاجم المغرب!

خسارة مؤلمة ورقم سيئ ليوسف النصيري ضد فرنسا

لم تكن الخسارة وحدها هي أسوأ ما حدث اليوم لمهاجم منتخب المغرب يوسف النصيري في مباراة أسود الأطلس ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث حقق مهاجم المغرب رقم سيئ للغاية في مباراة فرنسا، يحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ مونديال 1966.

فبحسب ما ورد من موقع "Opta" المختص بالأرقام والإحصائيات، فإن النصيري قد لمس الكرة 3 مرات فقط في مباراة المغرب ضد الديوك.

الفريق الإفريقي خسر بنتيجة 2-0 ضد فرنسا في لقاء حارب فيه أسود الأطلس بكل قوة، لكن كتيبة المدرب ديدييه ديشان استطاعت حسم اللقاء لصالحها.

جدير بالذكر أن رحلة المنتخب المغربي لم تنته بعد في كأس العالم، حيث سيلعب أسود الأطلس يوم السبت المقبل ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.