الخسارة ليست أسوأ شيء للنصيري.. رقم سلبي تاريخي لمهاجم المغرب!

مازن زكيمازن زكي
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En-Nesyri World Cup 2022Getty
كأس العالمفرنسا vs المغربفرنساالمغربيوسف النصيري

خسارة مؤلمة ورقم سيئ ليوسف النصيري ضد فرنسا

لم تكن الخسارة وحدها هي أسوأ ما حدث اليوم لمهاجم منتخب المغرب يوسف النصيري في مباراة أسود الأطلس ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث حقق مهاجم المغرب رقم سيئ للغاية في مباراة فرنسا، يحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ مونديال 1966.

فبحسب ما ورد من موقع "Opta" المختص بالأرقام والإحصائيات، فإن النصيري قد لمس الكرة 3 مرات فقط في مباراة المغرب ضد الديوك.

الفريق الإفريقي خسر بنتيجة 2-0 ضد فرنسا في لقاء حارب فيه أسود الأطلس بكل قوة، لكن كتيبة المدرب ديدييه ديشان استطاعت حسم اللقاء لصالحها.

جدير بالذكر أن رحلة المنتخب المغربي لم تنته بعد في كأس العالم، حيث سيلعب أسود الأطلس يوم السبت المقبل ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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  • 80717فرنسا، 2018
  • 57779ألمانيا، 2014
  • 109645إسبانيا، 2010
  • 39760إيطاليا، 2006
287901 الأصوات
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