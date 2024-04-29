الخسارة المالية أفضل من بقائه! .. برشلونة يسعى للاستغناء عن "ميراث بارتوميو"

خطوة نحو تنفيذ شروط تشافي للبقاء..

بحثًا عن فتح صفحة جديدة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز بدايةً من الموسم المقبل، يسعى برشلونة لتجهيز خطة تحركاته في الميركاتو الصيفي المقبل سواء الخاصة بالراحلين أو القادمين، أملًا في العودة للمنافسة على البطولات في الموسم الأخير بعقد المدرب الحالي.

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تشافي وضع ضمن شروط الاستمرار مع الفريق بعدما كان عازمًا على الرحيل بنهاية الموسم الجاري، أن يتم تنفيذ بعض الطلبات الخاصة بالاستقطابات، لكن مع الوضع المالي للنادي، يتطلب هذا الأمر الاستغناء عن البعض، خاصةً من أصحاب العقود الكبيرة ماليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واحد من أصحاب تلك العقود هو الفرنسي كليمنت لينجليت؛ مدافع البرسا المعار لأستون فيلا الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري..

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هناك رغبة كبيرة في التخلص من الفرنسي، لكن ربما المهمة ستكون صعبة بعض الشيء، في ظل قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي، وهو ما يصعب من تسويقه.

وأوضحت الصحيفة أن أستون فيلا كذلك ليس لديه الرغبة في شرائه نهائيًا، مشيرة إلى أن برشلونة قد يلجأ لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، فرغم هذه الخطوة ستؤدي لخسارة مالية إلا أنها أفضل من استمرار تحمل عبء راتبه، خاصة وأنه مرتبط معه بعقد طويل الأمد.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2018 قادمًا من أشبيلية في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أن تتم إعارته في العامين الأخيرين مرتين؛ الأولى لتوتنهام، والثانية لفريقه الحالي أستون فيلا.

ولم يظهر الفرنسي إلا في 13 مباراة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، مع تجميد في المباريات الأخيرة على مقاعد البدلاء كما كان حاله في بداية الموسم.