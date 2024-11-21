بعد زلزال إندونيسيا .. رينارد يعترف بصحة مقولة مانشيني في السعودية ويرد على أزمة "غياب مساعده"!

بعد الخسارة أمام إندونيسيا..

أجبرت نقاط مباراة إندونيسيا "الضائعة"، الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على الإقرار بصحة مقولة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب السابق للأخضر، التي عرّضته لهجوم واسع خلال فترة تدريبه للأخضر قبل إقالته لسوء النتائج.

رينارد سجّل عودة سيئة في ولايته الثانية مع المنتخب السعودي، حيث قاد الأخضر للتعادل السلبي مع أستراليا، ثم الخسارة أمام إندونيسيا بنتيجة (0-2)، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسار رينارد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على نهج مانشيني، بتأكيد منافسة السعودية على الوصافة، بعد ضمان اليابان الصدارة، وهو الأمر فتح باب النيران على المدرب الإيطالي في الجولات الأولى، والذي أقرّ مبكرًا بأن الأخضر سينافس أستراليا على الوصافة، وقوله إنه لا يعيش على أحداث الماضي، ما أثار الانتقادات تجاهه بعدم التطلع للتأهل متصدرًا للمجموعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رينارد "الأهم أن نكون جزءًا من كأس العالم 2026، لذا سنقدم أفضل ما لدينا للحصول على المركز الثاني، لأن اليابان ستنهي التصفيات بالصدارة، لأنهم في قمة الترتيب وبنقاط كثيرة وهذا صنع الفارق. سنقدم أفضل ما لدينا، للتو أتينا وأضفنا بعض اللاعبين الذين أصيبوا قبل بدء المعسكر، لكننا لن نقدم الأعذار، علينا التفكير فيما هو قادم، وعلينا أن نقاتل من أجل المركز الثاني حتى العاشر من يونيو، سوف نستضيف أستراليا، وأتمنى في هذا اليوم أن نتمكن من التأهل للمونديال".

وعن الخسارة في الجولة الماضية، قال رينارد "لم نبدأ المباراة بالشكل الصحيح بالأمس، في كرة القدم عليك أن تذهب للميدان بكل تواضع، وربما أننا فكرنا بأننا منتخب السعودية، وهذا يكفي لهزيمة إندونيسيا، لذلك كانت مواجهة صعبة، ولعبنا مباراة سيئة جدًا".

ورد رينارد على أزمة غياب مساعده ومواطنه لوران بونادي، الذي قرر الاستمرار مع الاتحاد الفرنسي، وتولي منصب المدير الفني لمنتخب السيدات، ليرد مدرب السعودية قائلًا "تقبلتُ تحديًا صعبًا، ولكني أعرف من معي جيدًا كمساعديني، وأعرف اتحاد القدم واللاعبين ولدي الدعم من الجميع، لذا سأقدم أفضل ما عندي وسأبذل كل جهدي لإيصال السعودية إلى مونديال 2026، لدينا متسع من الوقت للاستعداد لكأس الخليج، وعلينا أن نكون متفائلين ونغير من طريقة تعاطينا للموقف، وأن نقاتل بشكل أكبر مما فعلنا أمام إندونيسيا".

وجاء المنتخب السعودي في المركز الرابع من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، بفارق الأهداف عن إندونيسيا الثالثة، ونقطة عن أستراليا الوصيفة، بينما يأتي منتخب اليابان في الصدارة، برصيد 16 نقطة.