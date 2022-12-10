الخروج من كأس العالم لا يكفي .. رقم قياسي سلبي لرونالدو!

رقم سلبي لرونالدو بعد مواجهة المغرب

ودع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم قطر 2022، من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 1-0.

ولم يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم ضد المغرب، لثاني مباراة على التوالي بعد جلوسه بديلًا أيضًا في مواجهة سويسرا بالدور ثمن النهائي من البطولة.

وبذلك يسجل النجم البرتغالي رقم سلبي في مسيرته لم يحدث منذ موسم 2004، أن يجلس بديلًا لمباراتين على التوالي في بطولة كبرى.

كما استمر إخفاق رونالدو في تسجيل الأهداف خلال الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وذلك رغم خوضه 570 دقيقة وتسديده 27 مرة على المرمى.

يذكر أن هذه النسخة من المونديال ستكون الأخيرة لرونالدو، وكان يسعى لتقديم أفضل أداء له، ولكنه قدم مستوى ضعيف ولم يسجل سوى هدفًا واحدًا فقط في 5 مباريات شارك فيهم مع البرتغال.

وكان المنتخب البرتغالي من أقوى المرشحين للفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، قبل انطلاق البطولة.