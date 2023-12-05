"الخرف المبكر" يدفع نجوم الدوري الإنجليزي لرفع دعوى قضائية!

مطالب بالحصول على تعويضات

قرر بعض نجوم الدوري الإنجليزي السابقون، رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإهمال في حماية اللاعبين من إصابات الدماغ.

البريميرليج يعتبر من أقوى المسابقات بدنيًا على مستوى العالم، وشهد على مدار السنوات الماضية العديد من الإصابات العنيفة، وهو الأمر الذي دفع 25 لاعبًا لعبوا بالبطولات المحلية في إنجلترا منهم 3 نجوم سابقين بالدوري الإنجليزي لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن جلسة الاستماع الأولى تم تحديد موعدها بالفعل في العام الجديد، وسط مطالب بالحصول على تعويضات لفشل الاتحاد في حماية هؤلاء اللاعبين من التعرض لإصابات في الدماغ أثرت على حياتهم بعد الاعتزال.

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الأمر لا يتعلق فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بل المسابقات في إنجلترا بشكل عام، حيث قام لاعبان سابقان في دوري الدرجة الأولى بالتأكيد على معاناتهما من الخرف المبكر في الأربعينيات بسبب إصابات سابقة.

وتتراوح أغلب أعمار المجموعة التي قررت مقاضاة الاتحاد الإنجليزي بين الستينيات والسبعينيات، ومن المعلوم أن النجوم الثلاثة الذين لعبوا بالدوري الإنجليزي أعمارهم في أوائل الخمسينيات.

وقالت "ديلي ميل" إن المجموعة التي تقدمت بهذه الدعوى طلبت عدم الكشف عن هوية أي منهم، ولكن هذا الأمر قد يتم التنازل عنه عندما يتم عقد الجلسة الأولى في المحكمة العليا يوم 16 يناير 2024.