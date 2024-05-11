الحياة في باريس بعد مبابي .. مبلغ ضخم تم توفيره والخليفي يُحدد الصفقات القادمة!

خطة لتدعيم الفريق من بعده

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع خطته من أجل التعامل مع رحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق ومغادرته بعد نهاية عقده.

مبابي خرج في مقطع فيديو مؤثر نشره أمس، الجمعة، ليُعلن أن هذا الموسم هو الأخير له في حديقة الأمراء، رافضًا التمديد أو التوقيع على عقد جديد، وسط أنباء قوية حول اقترابه بشدة من ريال مدريد.

الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" قال إن رحيل مبابي سيوفر على باريس مبلغ 200 مليون يورو، بسبب الالتزامات التي كان من المقرر أن يدفعها النادي الفرنسي له.

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وأشار إلى أن هذه الالتزامات تشمل بند التمديد لموسم واحد الذي لم يتم تفعيله، بالإضافة إلى مكافأة الولاء بقيمة 80 مليون يورو والتي لن تُدفع أيضًا.

وقال رومانو إن باريس بقيادة رئيسه ناصر الخليفي يخطط إلى إبرام ما يقرب من 4 إلى 5 صفقات لتعويض رحيل مبابي وتقوية الفريق بشكل عام.

يذكر أن باريس ارتبط بالعديد من اللاعبين لسد العجز المنتظر بعد مغادرة نجمه الأول، وكان أبرزهم الثنائي رافائيل لياو جناح ميلان وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.