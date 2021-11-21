الحل مجددًا من السد .. تشافي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع بغداد بونجاح

دخل نجم السد القطري بغداد بونجاح على لائحة اللاعبين المطلوبين لدعم مركز المهاجم الصريح في برشلونة بالسوق الشتوية المقبلة، وبناء على اقتراح المدرب تشافي هيرنانديز.

ويعرف تشافي بونجاح جيدًا، فالثنائي عملا سويًا لمدة عامين في السد، ومعه ظهرت نسخة مميزة للغاية للمهاجم الجزائري سواء محليًا أو قاريًا.

وفي وقت سابق كانت بعض التكهنات قد أشارت إلى أن تشافي مهتم بضم بونجاح وعززها حديث مدرب الجزائر جمال بلماضي حول مدى إعجاب المدرب باللاعب، والآن تتأكد بما نشرته صحيفة سبورت المقربة من برشلونة كثيرًا.

لماذا يريد برشلونة التعاقد مع بونجاح؟

ووفقًا لسبورت، يبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم صريح في الشتاء المقبل في ظل ابتعاد سيرخيو أجويرو ومارتين برايثوايت للإصابة، وإنهاء إعارة لوك دي يونج.

المعرفة الجيدة لتشافي ببونجاح دفعته إلى التقدم بطلب لإدارة البرسا للتعاقد مع الجزائري، خصوصًا وأن أغلب الظن أنه لن يكلف الخزائن الكثير.

إمكانيات بونجاح التي يُظهرها منذ بداية مسيرته وحتى الآن أكدت لتشافي أنه خيار مميز لشغل دور المهاجم الصريح في كامب نو بالفترة المقبلة.

هل ينضم بونجاح إلى برشلونة؟

يمتد عقد بونجاح مع السد حتى صيف 2024، لذلك فالمفاوضات بين البرسا والزعيم القطري لن تكون سهلة أبدًا.

تقدر القيمة السوقية لبونجاح حاليًا بـ6 ملايين يورو، قد تُغالي إدارة السد قليلًا وتزيد هذا المبلغ ولكن لا يتوقع أن يكون كمثل الخيارات الأخرى التي طُرحت على طاولة برشلونة.

من الناحية العملية، قد يوافق السد على فكرة إعارة الجزائري إلى برشلونة مع بند أحقية الشراء مثلًا، وهذا السيناريو قد يكون مثاليًا حينها لإدارة جوان لابورتا.

كيف كانت مسيرة بونجاح؟

سجل بونجاح مع النجم الساحلي 32 هدفًا في 54 مباراة وصنع 13 آخرين، لينضم في 2015 إلى السد نظير 3.5 مليون يورو.

مع عيال الذيب أحرز بونجاح 159 هدفًا في 153 مباراة بجانب صناعة 44 آخرين، وهذا الموسم أحرز 11 هدفًا في 705 دقيقة لعبها فقط.

أما مع منتخب الجزائر، خاض صاحب الـ29 عامًا 50 مباراة دولية أحرز خلالهم 22 هدفًا، وكان من أهم دعائم فوز محاربي الصحراء بكأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019.

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