الحل الأمريكي ينقذ مسيرة بيدري في برشلونة!

برشلونة يستعين بأمريكا لإنقاذ بيدري...

تعمل إدارة برشلونة، على وضع حد لمعاناة بيدري، لاعب الفريق من الإصابات التي تلاحقه بشكل مستمر منذ موسم 2020-2021، والذي شهد مشاركة اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده في كافة البطولات بشكل أساسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، تريد وضع حد لمعاناة بيدري من الإصابات، وطلبت الإدارة بالفعل تحليلًا وراثيًا لعضلاته، وبالفعل أجرى اللاعب التحليل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليل أفادت إلى أن بيدري، يتعين عليه القيام بتدريبات الإطالة يوميًا، وبالفعل يسير اللاعب الإسباني، على تلك الطريقة منذ تعافيه من أخر إصابة.

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وظهر اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، بشكل جيد هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، وشارك مع برشلونة في آخر ثلاث مباريات بشكل أساسي، بخلاف مشاركته في مباراتي إسبانيا، بدوري الأمم الأوروبية، الأسبوع الماضي.

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جدير بالذكر أن بيدري، يستعد مع برشلونة، لمواجهة جيرونا، مساء يوم غد الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.