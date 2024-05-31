الحلم يقترب .. شرط جزائي في عقد نجم مانشستر يُسهل انضمامه لبرشلونة!

الصفقة أصبحت أكثر سهولة الآن

لا يزال يحلم النجم البرتغالي برناردو سيلفا بالانتقال إلى برشلونة، ويبدو أن هناك فرصة قوية لتحقيق حلمه خلال هذا الصيف.

برناردو ارتبط بالانضمام للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه جدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2026، بشرط جزائي قيمته 50 مليون جنيه استرليني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن جماهير برشلونة الحالمة بقدوم البرتغالي عليها أن تشعر بالتفاؤل لسببين، الأول هو ظهور اسم اللاعب من جديد على قائمة الأهداف المحتملة لتدعيم فريق المدرب هانز فليك، والثاني عدم إخفاء البرتغالي رغبته الصريحة في الانضمام للفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لـ" Club of Esport3" فإن الشرط الجزائي الذي وضعه برناردو في عقده لم يكن موجودًا من قبل، وقام بإدراجه في عقده لتسهيل إمكانية انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

وعلى غير العادة في تفعيل الشروط الجزائية في صورة دفعة واحدة، يأتي البند في عقد برناردو على طبق من ذهب لبرشلونة، لأنه يمكن تسديده على ثلاث دفعات، تبلغ قيمة الدفعة الأولى منه 19 ونصف مليونًا.

ومن المتوقع أن يحاول النادي الكتالوني إبرام الصفقة وبذل المجهودات اللازمة لتوفير الأموال لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، لأن برناردو سيكون بمثابة التوقيع المؤثر الذي يبحث عنه الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو.

جدير بالذكر أن برناردو نجح في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 10 في 49 مباراة مع مانشستر سيتي خلال موسم 2023/2024.