الحكومة تحدد موعد حسم ملف عودة الدوري الإيطالي

متى تعود بطولة الدوري الإيطالي؟

حدد وزير الرياضة فينسينزو سبادافورا موعد الاجتماع مع رابطة اللاعبين والاتحاد الإيطالي لأجل تحديد موعد استكمال البطولة والبروتوكول المتبع.

الدوري الألماني كان أول الدوريات الأوروبية التي عادت في 16 مايو الماضي ولكن دون حضور جماهيري.

وقد يعود الدوري الإسباني والإنجليزي في النصف الثاني من يونيو المقبل.

المزيد من الفرق

وبحسب إذاعة "راي" الإيطالية، فإنّ الحكومة سوف تجتمع مع الاتحاد والرابطة يوم 28 مايو المقبل لتقرير مصير السيري آ وتحديد موعد العودة.

وسوف يتم جمع كل المعلومات المطلوبة لأجل مناقشة كل الجوانب المختلفة الخاصة باستكمال النشاط وتحديد البروتوكول المتبع واليوم المحدد للعودة.

الاجتماع سوف يٌقام في الثالثة عصرًا بتوقيت روما، على أن ينتهي بتوصل الجميع لقرار مشترك واختيار اليوم المناسب لعودة الدوري الإيطالي، والبحث عن آلية استكمال البطولة سواء بالنظام العادي أو بنظام الأدوار الإقصائية.

جدير بالذكر أنّ الدوري الفرنسي هو الوحيد من الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يتم استكماله وقررت الحكومة إلغاء الموسم وتم المنح اللقب لنادي باريس سان جيرمان.