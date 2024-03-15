"قرارات صعبة ستتخذ" .. الحكومة الفرنسية تتدخل في أزمة مبابي والأولمبياد

هل يتواجد مبابي في باريس 2024؟

قررت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في الأزمة المشتعلة بخصوص مشاركة النجم كيليان مبابي في أولمبياد 2024 بالعاصمة باريس.

وبحسب "ليكيب"، يمانع مدرب الديوك ديديه ديشان فكرة أن يلعب نجمه الأول الصيف بأكمله بين اليورو أولاً، ثم الألعاب الأولمبية ثانياً رفقة منتخب بلاده الذي يقوده تييري هنري، خوفاً عليه من الإرهاق والإصابة.

ولكن كشفت "RMC" أن أثناء حضور نجم بي إس جي الحالي العشاء في الإيليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، كان حاضراً توني إستانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، وأن حديثاً دار مع الرئيس الفرنسي حول رغبته بتحقيق بلاده لرقم قياسي للميداليات الذهبية، ومن ضمنها كرة القدم.

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وقالت أميلي كاستارا، وزيرة الرياضة الفرنسية، مع "RMC" حول الموضوع: "هو حلم لمبابي المشاركة، وحلم لنا جميعاً تواجده، ولكن لاعب بحجمه يتخذ قرارات كبرى كل يوم، دائماً يجعل فرنسا تلمع، وسنساند أي قرار للاعب، ونثق في قرارات هنري، هناك قرارات صعبة ستتخذ".

ومن جانبه، قرر ريال مدريد منع أي من لاعبيه من المشاركة في الأولمبياد، وأرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الفرنسي ليخطره بالقرار بحسب "آس"، ما يعد ضربة أخرى لمخططات مبابي، بالنظر لانتقاله الوشيك للنادي الملكي بداية من الصيف القادم.