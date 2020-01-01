الحكومة الإنجليزية تعلن تأجيل عودة الجماهير

مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعلن عن تأجيل عودة الجماهير للملاعب من جديد.

أعلن مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني عن تأجيل عودة الجماهير للملاعب في الأحداث الرياضية عن الموعد المقرر سابقًا.

جاء هذا في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكد خلاله أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة الجماهير كما تم التخطيط قبل أسابيع.

وقال جوف: "كنا ننظر لبرنامج عودة الجماهير للملاعب من جديد، الأمر لم يكن ليكون بالازدحام السابق تحت أي ظرف من الظروف".

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وأضاف: "سنقوم بتفعيل ذلك عندما تسمح لنا الظروف، لكن في الوقت الحالي نبحث كيفية إيقاف كل شيء وتأجيل عودة الجماهير قدر المستطاع".

وأكمل: "نريد أن نعيد الجماهير عندما تسمح الظروف بذلك، فالفيروس ينتشر غالبًا في الأماكن المغلقة أكثر لكن طبيعة مثل تلك الأحداث الرياضية تتطلب الاختلاط بشكل كبير".

وكان من المقرر أن تعود جماهير كرة القدم مع بقية جماهير الرياضات الأخرى في الأول من أكتوبر بشكل جزئي، قبل أن يقع التغيير على خطط الحكومة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن الفرق الرياضية المختلفة طلبت حزمة مساعدات تقدر بحوالي ملياري يورو من الحكومة الإنجليزية في الساعات الأخيرة.