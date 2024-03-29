الحكم يطلب من ماتياس يايسله "تغيير" ملابسه في مباراة الأهلي والاتفاق!

لقطة مثيرة في قمة الجولة 25 من مسابقة الدوري..

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شهد الشوط الأول من مباراة الاتفاق والأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة "طريفة" بطلها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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الأهلي يحل ضيفًا على الاتفاق حاليًا، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وطلب حكم المباراة، من المدرب الأهلاوي يايسله؛ أن يرتدي قميصًا آخر بـ"لون مختلف"، عن ذلك الذي دخل به أمام الاتفاق.

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وجاء طلب الحكم؛ بسبب تشابه لون قميص المدير الفني الألماني، مع "تي شيرتات" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباراة.

وبالفعل.. استجاب ماتياس يايسله؛ ولكنه قام بارتداء قميص إحماء اللاعبين "البرتقالي"، فوق ملابسه.

الأهلي يخوض مباراة الاتفاق، بالقميص "البديل" الأسود؛ وذلك بسبب أن "التي شيرت" الأساسي لفارس الدهناء - صاحب الأرض -، باللون الأخضر.

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