عين على الحكم | هدف مبابي "المشبوه" يثير الجدل حول أحقية سيلتا فيجو في ركلة جزاء!

الحكم يحصل على تأييد غرفة الـVAR

افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، التسجيل للملكي في شباك سيلتا فيجو خلال المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة 36 من الشوط الأول، انفرد السويدي فيليوت سفيدبيرج، لاعب سيلتا فيجو بمرمى ريال مدريد ونجح في مراوغة أندري لونين، لكنه سقط بعد التحام مع الحارس المدريدي.

طالب لاعبو سيلتا فيجو بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم خوسيه مونتيرو رفض مطالباتهم واستمر اللعب إلى أن وصلت الكرة للفرنسي كيليان مبابي، الذي مر وراوغ مدافعي الضيوف ونجح في تسجيل هدف التقدم.

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بعد الهدف، راجع الحكم الحالة بالاستماع إلى زملائه في غرفة تقنية الفيديو، لكن لم يحصل على أي رفض لقراره ليتم احتساب هدف مبابي، ويتجاهل فريق الحكام مطالبات لاعبي سيلتا فيجو بشأن احتساب ركلة جزاء.

ويسعى ريال مدريد للفوز والتأهل ليكمل عقد الدور ربع النهائي بكأس الملك، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة (5-2) قبل أيام في نهائي كأس السوبر الإسباني.