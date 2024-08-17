عين على الحكم | كريستيانو رونالدو "ضحية أم ممثل" وضربة هلالية في ساق تاليسكا!

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في ديربي النصر والهلال..

كعادة مباريات الديربي بين الهلال والنصر، لا تخلو من اللقطات المميزة، وكذلك تمتلئ بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي ظهرت خلال لقاء القمة مساء اليوم، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا تحكيميًا يقوده البرتغالي أرتور دياز (حكم الساحة)، ويعاونه بيدرو ريبيرو، بيدرو مارتينز، والحكم الرابع عبد الله الشهري، والبرتغالي تياجو مارتينز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه هيلدر مالهيرو.

وفي الدقيقة 12، طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، باحتساب ركلة جزاء، بداعي قيام حسان تمبكتي، مدافع الهلال، بدفعه داخل منطقة الجزاء، أثناء استقبال تمريرة عرضية، إلا أن الحكم دياز قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي، وهي اللقطة التي أثارت الكثير من الاستهجان من قِبل الجماهير النصراوية، حول أحقية فريقها في نيل جزائية.

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وبالعودة قليلًا في سير المباراة، نجد في الدقيقة الخامسة، لقطة للمدافع الهلالي كاليدو كوليبالي، الذي تدخل بخشونة على ساق البرازيلي تاليسكا، من أجل محاولة قطع الكرة، إلا أن الحكم اكتفى بتحذير كوليبالي دون إشهار أي بطاقة.

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في نهائي كأس السوبر السعودي، التي تكتب بداية موسم 2024-2025، في صراع بين اللقب الخامس أمام الهلال، بطل النسخة الماضية، أو الثالث للنصر.