"رمز العدالة والأفضل في آسيا" .. دعوة لجلب حكم "السد" ليُحكم مباريات الهلال في دوري روشن السعودي

الحكم الكوري الجنوبي مطلوب في دوري روشن!

مازالت قرارات الحكم الكوري الجنوبي، كين يونج هيوك، خلال مواجهة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا النخبة تُثير الجدل، حيث كانت حديث الإعلام والشارع السعودي خلال الساعات الأخيرة.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق شهد مطالبة الهلال بأكثر من ركلة جزاء دون أن يُلبي الحكم مطالبهم، وهو ما دفع المدرب البرتغالي لمهاجمة الحكم الكوري الجنوبي، كين يونج هيوك، خلال تصريحاته عقب اللقاء، وقد سار على نفس خطاه الإعلام والجمهور الأزرق وقد وصف النجم السابق، ياسر القحطاني، ما حدث بالسرقة.

منافسو الهلال في السعودية لم يقفوا صامتين تجاه ما يحدث، بل استغلوا الحدث جيدًا لإزعاج الهلاليين واستفزازهم وقصف جبهتهم أحيانًا، حتى أن الأمر وصل بأحد الصحفيين للمطالبة بتواجد الحكم الكوري الجنوبي في دوري روشن ووصفه برمز العدالة والأفضل في آسيا.

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الصحفي متعب بن عبد الله الهزاع تمنى أن يتواجد هيوك في دوري روشن لإدارة بعض المباريات، خاصة تلك الخاصة بالهلال، حيث كتب عبر منصة إكس، مرفقًا صورة للحكم، "رمز العدالة وأفضل حكم في دوري أبطال آسيا للنخبة في جولاتها السابقه! كم أتمنى مشاهدته في الدوري يحكم مباريات عدة وخصوصاً لنادي الهلال".

الهزاع وفي تغريدة أخرى سابقة أكد أن الحكم أدار المباراة بطريقة ممتازة، منتقدًا إياه فقط في عدم طرده لاعب الهلال رينان لودي، وواصفًا إياه بالواثق من نفسه.