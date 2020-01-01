“الحكم ظلم برشلونة بسبب حزنه على خسارة ريال مدريد"

تصريحات قوية للغاية..

شنّ خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، هجومًا ضاريًا على حكم مباراة ناديه وخيتافي، واعتبر أن البلوجرانا تعرضوا لـ"ظلم" وربط ذلك بريال مدريد.

برشلونة تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم تحت ولاية رونالد كومان على يد خيتافي بهدفٍ نظيف، وقبلها هُزِم ريال مدريد بهدفٍ نظيف أيضًا ولكن من الصاعد حديثًا قادش.

حكم مباراة البرسا وخيتافي تغاضى عن منح نيوم بطاقة حمراء بعد اعتدائه بالكوع على ليونيل ميسي في الشوط الأول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المشجعين الكتلان.

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لابورتا بدوره من خلال حسابه على تويتر ألقى الضوء على هذا الأمر وهاجم الحكم بقوله "الكوع لميسي كان صاخبًا! كان يستحق لاعب خيتافي البطاقة الحمراء ولم يتحصل حتى على الصفراء".

Clamorós el cop de colze a Messi!!!! Era vermella i no ha tret ni groga!!!! Deu ser que l’arbitre està emprenyat perquè ha perdut el Madrid... quanta feina s’haurà de fer... — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 17, 2020

كما تابع في نفس التغريدة "يجب أن يكون الحكم غاضبًا لأن ريال مدريد خسر..يا له من عمل شاق علينا أن نقوم به".

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لابورتا هو أحد الرؤساء التاريخيين في برشلونة، ففي عهده تمكن النادي الكتالوني من تحقيق السداسية التاريخية وعاش فترة نهضة كبيرة، قبل أن يغادر في 2010 ويحل محله ساندرو روسيل.

الجدير بالذكر أن لابورتا خسر انتخابات 2015 لصالح الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، ويتوقع أن يكون على رأس المترشحين لرئاسة البرسا في شهر مارس المقبل.