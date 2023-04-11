الحكم الذي ضرب أندرو روبرسون يخرج عن صمته.. ماذا قال؟

تهاني سليم
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Constantine Hatzidakis Liverpool Arsenal 2023Getty
أندرو روبرتسونليفربولليفربول vs أرسنالأرسنالالدوري الإنجليزي الممتاز

الحكم المساعد يكسر حاجز الصمت بعد واقعة ضربه للاعب ليفربول في مباراة آرسنال

كسر قسطنطين هاتزيداكيس، الحكم المساعد في مباراة ليفربول وآرسنال، الصمت ولأول مرة تحدث عما حدث بينه وبين أندي روبرتسون لاعب ليفربول.

ويُتهم قسطنطين بالتعدي على لاعب ليفربول وضربه بمرفقه في لقطات أظهرتها فيديو مصور بين شوطي المباراة.

وأصدرت رابطة الحكام الإنجليزية بيانًا عن الواقعة وبأنها ستجري تحقيقًا عن الأمر حينما تنتهي المباراة التي كانت مثيرة وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ولن يدير الحكم المساعد أي مباراة كما أُعلن بعد يوم من المباراة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتحدث قسطنطين خارج منزله جنوبي لندن في تصريحات نقلتها دايلي ميل: "ما حدث حدث، ولا يمكنني قول المزيد في هذه اللحظة ولن أتحدث عما حدث".

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