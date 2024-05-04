قُتل بطريقة وحشية!

في لفتة طيبة، كرّمت جماهير نادي آرسنال الطفل دانيال أنجورين خلال مواجهة بورنموث اليوم السبت على ملعب الإمارات بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي قُتل بطريقة وحشية الأسبوع الماضي.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 14 من أجل السماح لجماهير آرسنال بتكريم الطفل دانيال، مشجع الجانرز الذي يبلغ من العُمر 14 عامًا، وفقد حياته بشكل مأسوي في "هجوم بالسيف" بلندن.

وجرى اعتقال ماركوس أردويني مونزو، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يحمل الجنسية الإنجليزية والإسبانية والبرازيلية، بتهمة اقتحام أحد المنازل وقتل الطفل دانيال، من خلاله طعنه بـ"سيف الساموراى" بطعنات نافذة، وإصابة 4 أشخاص آخرين.

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وحقق آرسنال الفوز على بورنموث، عصر اليوم السبت (3-0)، في افتتاح الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 83 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي (الذي خاض مباراتين أقل).

وسجل ثلاثية آرسنال في المباراة كل من "بوكايو ساكا (ضربة جزاء)، ولياندرو تروسار وديكلان رايس في الدقائق 45 و70 و90+7".