الحق يعود لأصحابه .. ليفانتي يحصد بطولته الأولى بأثر رجعي عمره 86 عامًا!

الاتحاد الإسباني يعترف بالبطولة بشكل رسمي.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اعترافه بحصول فريق ليفانتي على بطولة كأس رئيس الجمهورية المعروفة الآن بكأس ملك إسبانيا في 1937.

جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد الإسباني، وأكد خلاله أنه نظر في طلبات ليفانتي التي تم تقديمها منذ عام 2019 من أجل حسم لقب البطولة التي أقيمت في صيف 1937 في مقاطعة كتالونيا.

البطولة لم يكن معترفًا بها بسبب ظروف البلاد في ذلك الوقت والحرب الأهلية التي كانت قد اندلعت في إسبانيا.

وبسبب الحرب الأهلية قام الاتحاد الإسباني في ذلك الوقت بتعليق كافة المنافسات الرياضية، لكن تلك البطولة أقيمت بأي حال وانتهت بفوز ليفانتي.

وطوال السنوات الماضية حاول ليفانتي أن يتم الاعتراف باللقب كلقب رسمي، لكن لم يحدث ذلك إلا الآن، ليحصد النادي بطولته الأولى الرسمية في التاريخ بأثر رجعي عمر 86 عامًا.