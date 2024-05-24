الحق ما شهدت به الأعداء.. سيميوني: ريال مدريد أفضل فريق في العالم!

اعتراف مثير من المدرب الأرجنتيني

تكتسب بعض التصريحات زخمًا مختلفًا، بسبب الشخص الذي تصدر منه وعلاقته بالجهة الأخرى التي يطلق تجاهها تصريحاته.

وبالتأكيد لا يمكن وصف الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بأقل من "الغريم" حينما يتعلق الأمر بريال مدريد!.

لكن هذا لم يمنع سيميوني من الاعتراف بأن ريال مدريد "هو أفضل فريق بالعالم" على حد تعبيره، مشيدًا بما يحققه الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: "يمكن لفريقنا أن ينجح فقط حينما يفشل ريال مدريد، إنهم أفضل فريق في العالم".

سيميوني لم يكتف بهذه الصيغة فقط، بل أكد أن ريال مدريد "سيظل الفريق الأفضل في العالم" على حد تعبيره، حينما سئل عن شروط حصول أتلتيكو مدريد على الألقاب.. يا له من تصريح!.