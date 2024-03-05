"هذه هي الحقيقة".. كامافينجا يتحدث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

"سنذهب إلى المنتخب فقط للاستمتاع"

تحدث الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، عن حقيقة توقيع مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للنادي الملكي هذا الصيف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزيج، مساء غد الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الميرنجي فاز خارج الأرض ذهابا بهدف نظيف.

وقال كامافينجا في مؤتمر صحفي اليوم: "هل تريد معرفة الحقيقة؟ لم أتحدث مع مبابي على الإطلاق، ولا أعرف ماذا سيفعل الصيف المقبل، إنه ليس لاعبًا لريال مدريد، ونحن نحترم سان جيرمان".

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وأضاف: "أنا لا أتحدث عن ذلك (مصير مبابي). لا أعرف ما الذي سيحدث، سنذهب إلى المنتخب (فرنسا) فقط للاستمتاع، ومتأكد أننا سنتحدث عن مستقبله، لكنني لن أقول ذلك!".

وأعلن باريس سان جيرمان رحيل مبابي عن صفوفه مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وأكدت تقارير عديدة أن النجم الفرنسي وقع بالفعل على عقود انتقاله لريال مدريد اعتبارًا من الموسم المقبل.