"الحقيقة أنني أقل من جميع المنافسين" .. رودري يخفف من حدة الصراع مع فينيسيوس بتصريح مفاجئ

النجم الإسباني يوجه نصيحة لغريمه البرازيلي

خفف الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، من حدة الصراع الشرس مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بتصريحات جديدة عن معركة الكرة الذهبية.

وفاز رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، متفوقًا بفارق 41 صوتًا عن وصيفه فينيسيوس، بعدما فاز الإسباني مع مانشستر سيتي بالدوري الإسباني، بينما منح منتخب بلاده لقب بطولة الأمم الأوروبية هذا العام.

وأجرى رودري مقابلة مع مجلة "GQ Spain" بعد فوزه بجائزة رجل العام من قبل نفس المجلة، قال خلالها: "المنافسة مع فينيسيوس والقتال من أجل الكرة الذهبية معي، لا يعني أنني لا أقدره كلاعب كرة مميز، وهو بالنسبة لي ضمن الأفضل في العالم".

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وأضاف: "فينيسيوس فتى عليه أن يتحسن بعض الشيء في بعض الجوانب، لا يزال صغيرًا في السن، لكن في جوانب أخرى هو أيضًا مثال يحتذى به، الجميع يرى رغبته في مساعدة الآخرين، والضمير الاجتماعي الذي يتمتع به".

وتحدث رودري عن شخصيته بعد الفوز بالبالون دور، قائلًا: "ربما كسرت حاجز الإعلام .. ربما فاز لاعب ليس ودودًا مع وسائل الإعلام بالكرة الذهبية. حتمًا، بسبب النادي الذي أنتمي إليه ولأنني فزت بأشياء مهمة، أصبحت أكثر شهرة، لكن من الصحيح أنني لا شيء مقارنة ببقية المنافسين".

اللاعب الإسباني لا يهتم كثيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أوضح: "هذه الجائزة تمنحني جرعة من القيادة والثقة لمواصلة القيام بالأشياء بشكل جيد، لأن الناس الآن يستمعون إلي وهو أمر لا يحدث دائمًا. لكن لا عائلتي ولا بيئتي ولا أنا نريد أن يتغير الأمر كثيرًا".