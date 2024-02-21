النصر ضد الفيحاء | "الحظ ليس مدينًا للدون" .. رونالدو لا يرفض الهدايا والعرش الذهبي يستحق القتال

لمصلحة الجميع .. شهر العسل يجب أن ينتهي بأوامر كاسترو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النصر السعودي للفوز على الفيحاء بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء على ملعب "الأول بارك"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وعاد رونالدو لزيارة شباك الفيحاء في مباراة اليوم، بعدما كان صاحب هدف الفوز الوحيد في الذهاب، ليوقع على عبور النصر إلى ربع النهائي حيث سيواجه العين الإماراتي في مواجهة عربية من العيار الثقيل.

وكان أداء النصر أفضل في مباراة اليوم من مباراة الذهاب، رغم افتقاده للكثير من قوته بغياب الهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أن الثنائي أوتافيو ورونالدو تكفل بتسجيل الثنائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويسلط "جول" في السطور التالية الضوء على أبرز ما قدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الفيحاء.

نغمة الحظ ليست منطقية

بالتأكيد لم يكن رونالدو في أفضل حالاته خلال مباراة اليوم، قد يكون نظرًا لطبيعة المباراة التي تحتاج إلى تعامل مختلف أو لغياب شريكه المفضل تاليسكا، بينما لم يكن ماني على المستوى المطلوب.

ورغم ذلك، كان رونالدو متواجدًا بشكل كبير في مناطق صناعة الخطورة، فتارة يسجل هدفًا رائعًا بعد مراوغة الحارس ويكون في موضع تسلل فيحرم من الهدف، وتارة أخرى يلعب رأسية، لكن تحرمه العارضة دخول الكرة الشباك.

لذلك، فالتقييم الموضوعي لأداء رونالدو اليوم يجب أن يمنحه حقه في السعي للتسجيل والاجتهاد، والذي ترجمه بهدف لعب فيه خطأ الحارس ودفاع المنافس دورًا كبيرًا.

وإذا كان الحظ قد حرم رونالدو من هدفين في لقاء اليوم، فقد عوضه بهذه الهدية قبل دقائق من النهاية، ليحصل على مكافأة على قدر جهده.

رونالدو لن يتنازل عن عرشه المفضل

بهدفه اليوم في شباك الفيحاء، يسجل رونالدو خامس أهدافه في البطولة الآسيوية، ليواصل مطاردة عرشه المفضل لهداف دوري الأبطال، لكن هذه المرة في القارة الصفراء.

ويبتعد رونالدو عن صدارة الغرب بفارق هدف وحيد فقط، حيث يحتل زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الأول بالتساوي مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال بـ6 أهداف لكل منهما.

أما على مستوى البطولة بشكل عام، يأتي رونالدو في المركز الثالث، متساويًا مع لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي صاحب الـ5 أهداف والذي يتساوى مع عدة أسماء أخرى.

ويتصدر البرازيلي كريسان دا كروز، مهاجم شاندونج تايشان الصيني الترتيب برصيد 8 أهداف.

هذه الهدايا لن تتكرر كثيرًا يا كريستيانو

بالطبع يدرك رونالدو أن الهدايا لا تسقط من السماء، لكن مثل هذه الهدايا التي منحها له دفاع الفيحاء ذهابًا وإيابًا لن تكون متوفرة بسهولة في الجولات المقبلة.

النصر الآن مقبل على مواجهة صعبة للغاية أمام العين الإماراتي، والذي يسير في دوري أبطال آسيا بخطوات ثابتة، ويضم كتيبة مميزة من المحترفين.

والمسؤولية لا تقع فقط على رونالدو، الذي يحتاج إلى أن يكون أكثر قوة في الالتحامات مع المدافعين وأفضل في إنهاء الهجمات خصوصًا من الانفرادات الصريحة، بل يجب أن يمنحه لويس كاسترو مدرب النصر العوامل التي تسهل مهمته في تسجيل الأهداف.

انفعالات غير مبررة.. ومؤشر مقلق

بقي أن يسيطر رونالدو على أعصابه لأن فريقه يحتاجه بشدة في الفترة المقبلة، خصوصًا أن الفريق يدخل على مرحلة حاسمة في دوري روشن السعودي والأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

رونالدو أمام الفيحاء خرج عن تركيزه كثيرًا ودخل في مناوشات مع حكم اللقاء وقت حصوله على بطاقة صفراء مستحقة، بسبب تدخلاته الخشنة، حتى أنه نقل توتره إلى المدير الفني الذي انفعل على الخط، رغم أن العقوبة كانت مستحقة.

وتشير الإحصائيات إلى أن رونالدو اليوم، سدد على المرمى 3 تسديدات واحدة منهم كرة الهدف، بينما كان واحدة في العارضة والثالثة خارج إطار المرمى.

إلا أن الرقم الذي يجب أن يتخطاه الدون، هو سقوطه في مصيدة التسلل مرتين واحدة منهما كانت في كرة الهدف الملغي، وهو ما لم يعتد عليه رونالدو من قبل.

شهر عسل ماني لم ينته!

كان ساديو ماني اليوم، أسوأ شريك ممكن أن تضعه في خطة يلعب بها كريستيانو رونالدو، حيث كان كسولًا للغاية في الملعب ولم يوفر له الإمدادات المطلوبة.

ويبدو أن ماني الذي عاد قريبًا من شهر العسل، لا يزال لم ينته من هذه الفترة، وهو ما جعل جمهور النصر ساخطًا على أدائه خلال مباراة اليوم.