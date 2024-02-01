"الحصان الأسود مستمر بالجري" .. مدرب طاجيكستان يهاجم مانشيني عبر بينتو!

لقطة المدرب الإيطالي مازالت تُثير ردود الفعل المستاءة

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أكد الكرواتي بيتر شيجارت المدير الفني لمنتخب طاجيكستان عزمه وفريقه مواصلة لعب دور الحصان الأسود في كأس آسيا 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأردن في دور الـ8 يوم غدٍ الجمعة.

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المنتخب الطاجيكي لم يكتف بمفاجأة الوصول إلى دور الـ16 بل واصل طريقه بإخراج المنتخب الإماراتي عقب الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، وقد أكد مدربه استعدادهم الجيد لمواجهة منتخب الأردن الذي وصفه بالقوي والمنظم.

وأضاف "أنا مؤمن بالأحلام وأعتقد أننا سنحتفل أمام الأردن للمرة الثالثة خلال كأس آسيا، إذ سبق أن احتفلنا أمام لبنان والإمارات، أؤمن أن فرصنا متساوية مع الأردنيين. نحن الحصان الأسود كما أطلق علينا الإعلاميون العرب، أؤكد لكم أن الحصان الأسود سيستمر بالجري".

شيجارت لم يُخف استياءه من تصرف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية، الجدلي والذي أثار ردود فعل غاضبة في المملكة، إذ وصفه المدرب الكرواتي بالتصرف الخاطئ وقارنه بما فعله باولو بينتو المدير الفني للإمارات.

مباراة السعودية وكوريا الجنوبية امتدت للركلات الترجيحية، وقد غادر مانشيني الملعب قبل تنفيذ الركلة الأخيرة للكوريين وبعد إهدار عبد الرحمن غريب لركلته، وقد علق مدرب طاجيكستان على تصرفه ذلك قائلًا "مانشيني مدرب ممتاز لكنه أخطأ فيما فعل، لست في موقع الحديث عن مدرب آخر ولكن ما أريد قوله أنني رأيت تصرفًا ممتازًا من بينتو مدرب الإمارات، حيث قام بتحية لاعبيه عقب الخسارة، هو بالنسبة لي المدرب القدوة. أكرر، مانشيني مدرب كبير وحقق الكثير من النجاحات وليس من حقي الحديث عنه".

يُشار إلى أن الأردن نجحت في تخطي العراق خلال دور الـ16 بالفوز 3-2 في أجمل مباريات كأس آسيا وأكثرها متعة وإثارة.

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