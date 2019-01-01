الحسن بن عيد يكتب التاريخ لموريتانيا في كأس أمم أفريقيا

صاحب أول هدف للمرابطين في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

دخل الحسن بن عيد، لاعب منتخب موريتانيا التاريخ لمنتخب بلاده، بعدما تمكن من تسجيل أول هدف للمرابطين في كأس الأمم الأفريقية.

وتلعب موريتانيا أمام مالي، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة، والتي يستضيفها ملعب السويس.

في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المرابطين، تقدم لها الحسن بن العيد ونفذها ببراعة في الشباك معلناً عن الهدف الأول لمنتخب بلاده في تاريخ البطولة.

وتقدمت مالي بثلاثة أهداف، بتوقيع كلاً من عبد الله ديابي، وموسى ماريجا وأداما تراوري، قبل أن يقلص الحسن النتيجة.

وتشير النتيجة إلى تقدم مالي بأربعة أهداف مقابل هدف، عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وكان تراوري أضاف الهدف الرابع لمنتخب مالي.

الجدير بالذكر ان المجموعة الخامسة تضم كلاً من مالي وموريتانيا بالإضافة إلى تونس وأنجولا، الذين انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.