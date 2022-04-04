الحسن اليامي: هذا اللاعب هو مودريتش السعودية

أشاد الحسن اليامي نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق بقائد الهلال والأخضر سلمان الفرج، واصفًا إياه بأنه لوكا مودريتش السعودية.

الفرج يعيش أفضل أيامه حاليًا وقد أحرز هدفًا رائعًا وحاسمًا في مباراة الهلال والشباب مساء أمس ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قاد به فريقه للتأهل للمباراة النهائية بالفوز 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف.

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اليامي أوضح أن النقطة الأكثر تميزًا لدى الفرج هي ثبات مستواه وتمتعه بالاستمرارية، مضيفًا خلال حديثه مع برنامج "كورة" "الفرج لاعب كبير، وأجمل ما به أنه كلما تقدم في العُمر كلما زاد عطاؤه، يُذكرني بلوكا مودريتش في ريال مدريد، وأتمنى ألا يستنكر أحد تلك المقارنة".

أضاف "أتحدث عن الاستمرارية وتقديم أداء مميز رغم تقدم العُمر، الفرج قدم أفضل أداء له في تاريخه خلال السنوات الـ3-4 الأخيرة، أتمنى أن يحفظه الله لنراه قائدًا للمنتخب السعودي في مونديال قطر".

يُشار إلى أن صاحب الـ32 عامًا لعب دورًا مؤثرًا في بطولات الهلال خلال السنوات الأخيرة، حيث قاده للفوز بلقبي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

اللاعب يحظى بإعجاب العديد من المحللين والنقاد الرياضيين، ويُوصف من العديد منهم بأنه أفضل لاعب سعودي حاليًا.