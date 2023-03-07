"الحزن يؤثر على اللاعبين" .. الأندية الإنجليزية سئمت من كثرة دقائق الصمت قبل المباريات!

لاعبو الدوري الإنجليزي شعروا بالضجر من كثرة حالات التأبين وحملات الدعم التي يقومون بها قبل المباريات..

يتزايد الإحباط لدى عدد من أندية الدوري الإنجليزي بسبب عدد حالات التأبين والترويج للقضايا المختلفة التي يُطلب منهم القيام بها مؤخرًا.

في الأسبوع الماضي، طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من الأندية الوقوف في دقيقة تصفيق للمعلق الراحل جون موتسون، في آخر حالات التأبين التي قاموا بها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن القلق يتمثل في أن مثل هذه التصرفات أصبحت شائعة وستقلل من أهمية مثل هذه الأعمال، مثل رحيل أساطير الأندية.

وقال مصدر مطلع في تصريحات للصحيفة الإنجليزية: "اللاعبون يشعرون بالإرهاق من الحزن، والأمر أصبح كثيرًا جدًا، لقد انخفضت المعايير بشكل واضح".

وأضاف: "الاعتقاد هو أن رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخافان من إثارة غضب أي شخص، ويوافقان على أي طلب".

واختتم: "الأمر لا يقتصر على دقيقة الصمت أو التصفيق، حيث يطلب من المدربين دائمًا دعم العديد من الحملات المختلفة، والتي تجعل هناك شارات متعددة على الصدر كل أسبوع تقريبًا، الأمر يجلب تأثيرًا عكسيًا".