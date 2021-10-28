الحزم ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتحاد ضد الحزم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الاتحاد 0 × 0 الحزم

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20' عرضية للحزم من الجانب الأيمن، قابلها أليسون برأسية خرجت إلى ركلة مرمى.

17' مباراة هادئة حتى الآن دون فرص خطرة من الطرفين.

11' ركلة حرة للحزم من الجانب الأيمن، وصلت إلى ستراندبيرج قابلها برأسية مرت بسلام على مرمى الاتحاد.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الحزم:

التشكيل| 5-4-1

مليك عسله

سلطان فقيهي - عبد الإله الشمري - ذعار العتيبي - عبد الله الشمري - فهد العبيد

نيريس - أليسون - تياجو رودريجو - حمد العبدان

كارلوس ستراندبيرج

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حازم الزهراني - أحمد حجازي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - عبد الإله الملكي

عبد الرحمن العبود - إيجور - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

📋| خيارات كوزمين كونترا في مواجهة #الاتحاد_الحزم ⚫️🟡 pic.twitter.com/qIhbIhEURM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 28, 2021

وتراجع الاتحاد في آخر جولتين بصورة كبيرة بعد التعادل مع ضمك ثم تلقي هزيمة غير متوقعة من الشباب، ليخسر صدارته وتشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي مبكرًا.

الحزم هو الآخر ليس في أفضل أحواله هذا الموسم، إذ أنه يحتل المركز الحادي عشر بـ10 نقاط من 9 مباريات، ويعود آخر فوز لهم لشهر سبتمبر الماضي على حساب الفتح.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب نادي الحزم.