الحزم والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أخداث مباراة الأهلي ضد الحزم في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20

الحزم 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

35’ بطاقة صفراء من نصيب إدريس فتوحي لإعتراضه علي حكم المباراة

34’ بطاقة صفراء من نصيب لوكاس ليما بعد تدخل قوي علي إدريس فتوحي

33’ عرضية من عبدالله حسون من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

32’ تمريرة طولية من يوسف البلايلي فى إتجاه دجانيني علي حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس مليك عسله

31’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق موراليها لكنها مرت بجوار القائم الايمن

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرة طولية من لوكاس ليما علي حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس ماليك عسله

28’ الحكم يعود إلى الفار ويشير بإلغاء الهدف بعد التأكد من وجود خطأ لصالح الاهلي

الهدف جاء بعد تمريرة طولية من عبدالعزيز الناشي من المنطقة الدفاعية تصل إلى كارلوس ستراندبيرج علي حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية أرضية تسكن الشباك بنجاح

26’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للحزم عن طرق كارلوس ستراندبيرج

25’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان

22’ عرضية من لوكا ليما من الجهة اليسري لكنها مرت من امام عمر السومة لتتحول إلى ضربة مرمي

20’ ضغط من لاعبي النادي الأهلي لمحاولة البحث عن هدف التقدم

19’ عرضية من إدريس فتوحي من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة عن مرمي العويس

18’ تمريرة طولية فى إتجاه لويز فليبي مورالها لكن الحكم يشير بوجود تسلل

17’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي علي منتصف الميدان وتمريرات متبادلة بعرض الملعب

16’ تمريرة طولية من يوسف البلايلي علي يمين المنطقة تلقاها عبدالفتاح عسيري بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ هجمة خطيرة للأهلي وتمريرة رائعة بكعب القدم من عمر السومة لداخل يسار المنطقة إلى يوسف البلايلي الذي مررها عرضية أرضية تلقاها اللفيس ساريتش بتسديدة مرت بجوار القائم الايسر

13’ تنفيذ الركنية بعرضية من يوسف البلايلي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد إلى عبدالفتاح عسيري الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع

12’ انطلاقة من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام السومة

11’ خطأ من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من محمد الزبيدي علي عبدالفتاح عسيري

10’ عرضية من خارج المنطقة عن طريق حسين المقهوي لداخل المنطقة تلقاها عمر السومة برأسية قوية مرت علي حافة القائم الاعلي بقليل

9’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

8’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق عبدالفتاح عسيري تلقاها عمر السومة بتسديدة فى المرمي لكن ابعدها الحارس ماليك عسله إلى ركينة

7’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من عبد العزيز الناشي علي دجانيني تافاريس

6’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الأهلي

5’ تمريرة طولية من عبدالفتاح عسيري فى إتجاه دجانيني تافاريس علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

4’ الحكم يتجه نحو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء للحزم بعد تدخل قوي من السومة علي فاجنر أليماو ليشير فى الأخير بإستمرار اللعب وعدم وجود أخطاء

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إدريس فتوحي لداخل المنطقة فى إتجاه المتقدم فاجنر لكن تدخل معه عمر السومة وابعدها من امامه

2’ خطأ من الجهة اليمنى لفريق الحزم بعد تدخل قوي من ألفيس ساريتش علي لويز فيليبي مورالها

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / خالد البركة / محمد آل فتيل / سلمان المؤشر / ياسر المسيليم / نوح الموسي / سعيد المولد / عبدالرحمن غريب / إبرفين زوكانوفيتش / جوزيف دي سوزا

الأهلي يبدأ كريتسيان جروس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد العويس / لوكاس ليما / عبدالباسط هندي / محمد الخبراني / عبدالله ترمين / يوسف البلايلي / إلفيس ساريتش / حسين المقهوي / عبدالفتاح عسيري / دجانيني تافاريس / عمر السومة

البدلاء / داوود آل سعيد / غلاب العنزي / أحمد الشمراني / إيرنست أسانتي / مسعود بخيتت / منصور حمزي / عبدالعزيز مجرشي / عمر محمد / يوسف عمر

يبدأ الحزم بقيادة المدرب دانييل إسايلا، بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من مليك عسله / محمد الزبيدي / سيف حسن / أليماو / أسامة الخلف / عبدالعزيز الناشي / موراليا / إدريس فتوحي / حسن الحبيب / إبراهيما تاديا / كارلوس ستراندبيرج

تشكيل الفريقين:

يقدم فريق الحزم بداية جيدة حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط خلف النصر بفارق نقطة الذي يحتل المركز السادس، وكانت آخر مباريات الحزم في الدوري أمام الفيصلي وخسروا بهدف نظيف، فحتى الآن وبعد سبع مبارايات حقق الحزم الفوز في ثلاث وتعادل في مثلهما وخسر مباراة.

تخطى الراقي فريق التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "الجوهرة"، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 14 واحتفظ بمكانه في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوحدة الوصيف، وبفارق خمس نقاط عن الزعيم صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي فى سبع مباريات أن يحقق الانتصار في أربع مواجهات، وتعادل في 2، وتلقى هزيمة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الحزم في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.