الحرب لا تقتصر على الكبار فقط! .. مسؤول نصراوي يسخر من "شباب" الهلال بعد الريمونتادا

لقطة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة الهلال والنصر بدوري الشباب..

SHAHID

وجه البرتغالي فيتور سيفرينو، المدرب المساعد في فريق الكرة الأول بنادي النصر، رسالة ساخرة من أحد القرارات التحكيمية في مباراة الديربي أمام الهلال، في مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسجل الهلال ريمونتادا على النصر بنتيجة (2-1)، في مباراة الديربي التي أقيمت، مساء الخميس، على الملعب الرديف بنادي الهلال في الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز لدرجة الشباب.

ونشر المدير التنفيذي بنادي النصر، مارسيلو سالازار، مقطع فيديو من ديربي الشباب، حيث قام أحد لاعبي الهلال بدفع المنافس حتى سقط على أرض الملعب، ليعلق سالازار قائلًا "الدقيقة 92، والمباراة كانت متعادلة (1-1)، والحكم قال إنها ليس ركلة جزاء، ما رأيكم؟"

وعلق فيتور سيفرينو على مقطع سالازار، برسالة قال فيها "أتفق، إنها ليست ركلة واحدة، إنها اثنتان!".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتمكن شباب الهلال من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز، بعد مرور 30 جولة، برصيد 63 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 49 نقطة، في المركز السادس.

SHAHID