الحرب بدأت بين النصر والأهلي على مدافع مانشستر سيتي

من يفوز بصفقة مدافع مانشستر سيتي؟!

يستعد النصر والأهلي، للدخول في منافسة شرسة، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر لم يتعاقد سوى مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بينما ضم الأهلي، الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس" القطرية، يرغب عملاقا الرياض وجدة، في التعاقد مع النجم الإسباني أيمريك لابورتي، قلب دفاع مانشستر سيتي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم.

لابورتي البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقد مع العملاق الإنجليزي، بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي "الدوري، أبطال أوروبا، كأس الاتحاد"؛ حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني، يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ يناير 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 179 مباراة رسمية.