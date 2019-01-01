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دوري أبطال أوروبا

الحرب الباردة تبدأ بين أياكس وريال مدريد بقيادة الأولتراس

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Getty Images Sport
ما الذي قامت به جماعات الأولتراس ضد ريال مدريد فجر اليوم وقبل مباراة دوري أبطال أوروبا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قامت جماعات الأولتراس لفريق أياكس بمهاجمة الفندق الذي يقيم فيه فريق ريال مدريد في العاصمة الهولندية أمستردام.

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ريال مدريد يحلّ ضيفًا على أياكس مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ جماعات تابعة لأولتراس أياكس قامت فجر اليوم، الأربعاء، بإطلاق العديد من الألعاب النارية بالقرب من فندق ريال مدريد.

وأوضحت أنّ الأمر كان متعمدًا بهدف حرمان اللاعبين من النوم وإزعاجهم.

وأشارت إلى أنّ الأمر لم يستمر طويلًا ورحل بعدها الجمهور ولكن بعد أن أزعجوا كل من في الفندق.

ريال مدريد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم وكانت آخر مرة يودع البطولة في 2014-2015 على يد يوفنتوس الإيطالي.

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