الحرارة 91 درجة فهرنهايت.. سقوط حكم مواجهة كندا وبيرو مغشيًا عليه!

شهدت مباراة كندا وبيرو التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، تعرض الحكم المساعد للإغماء في ملعب سبورتنج بارك في ولاية كانساس الأمريكية.

وحقق منتخب كندا الانتصار بنتيجة 1-0 عن طريق جوناثان ديفيد في الدقيقة 74، علمًا بأن ميجيل أراوخو لاعب بيرو حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59.

وحسب صحيفة "ذا أثيليتك"، فإن حكم الراية المساعد سقط مغشيًا عليه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، متأثرًا بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوقفت المباراة لعدة دقائق، غادر خلالها الحكم أرض الملعب محمولًا على "نقالة"، قبل أن يعود بحالة أفضل ويتم استئناف اللعب مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن درجة الحرارة في مدينة كانساس تبلغ 91 درجة فهرنهايت (32.8 سيليزية)، لكن تبدو وكأنها 101 درجة، مع نسبة رطوبة تبلغ 51%.